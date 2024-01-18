Puslu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.01.2024 15:38

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 367 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze saldırılarına başladığından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 367'ye ulaştığını duyurdu.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 367 Filistinliyi öldürdü
[Temsili fotoğraf: AA]

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinliler hakkında bilgi verildi.

Bu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 367 Filistinlinin öldürüldüğü, bunların 97'sinin çocuk olduğu kaydedilen açıklamaya göre, İsrail güçlerinin saldırılarında 637'si çocuk, 4 bin 212 Filistinli de yaralandı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı günden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Pakistan: Belucistan Kurtuluş Cephesi ve Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun sığınakları vuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
Tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
16:41
Bakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü
16:38
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
16:30
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
16:23
Amasra ziyaretçi sayısını 3,5 kat artırdı
16:22
Öğrenciler "mühendishane"de geleceğe hazırlanıyor
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor
FOTO FOKUS
Filistinli anne oğullarını bir gün arayla toprağa verdi: Üşüyor musun oğlum?
Filistinli anne oğullarını bir gün arayla toprağa verdi: Üşüyor musun oğlum?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ