İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 367 Filistinliyi öldürdü

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinliler hakkında bilgi verildi.

Bu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 367 Filistinlinin öldürüldüğü, bunların 97'sinin çocuk olduğu kaydedilen açıklamaya göre, İsrail güçlerinin saldırılarında 637'si çocuk, 4 bin 212 Filistinli de yaralandı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı günden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.