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Dünya
AA 18.01.2024 15:56

Almanya'da Başbakan Scholz'a destek azalıyor

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Olaf Scholz'a yönelik memnuniyetsizliğin arttığı öne sürülerek parti çevrelerinde şansölyeliğin Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius'a devredilmesi ihtimalinin konuşulduğu savunuldu.

Almanya'da Başbakan Scholz'a destek azalıyor

Almanya'da son dönemlerde yapılan anketlere göre,Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan Olaf Scholz'a verilen destek en düşük seviyelere gerilerken, Savunma Bakanı Pistorius'un ise Almanya'nın açık ara en popüler politikacısı olduğu vurgulandı.

İsmi açıklanmayan SPD'li bir milletvekilinin, partideki durumu "Titanik gemisine" benzettiği aktarılan haberde, buzdağının görüldüğü halde geminin çarpmaması için kimsenin bir şey yapmadığı ifade edildi.

SPD'deki memnuniyetsizliğin arttığı, parti çevrelerinde, şansölyeliğin Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius'a devredilmesi ihtimalinin konuşulduğu belirtilen haberde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) Saksonya, Thüringen ve Brandenburg'daki eyalet seçimlerini kazanması durumunda, en geç sonbaharda şansölye değişikliği konusunun gündeme gelebileceği kaydedildi.

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