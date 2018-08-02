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İsrail, Filistinli 4 gazetecinin gözaltı sürelerini uzattı

İsrail mahkemesi, geçen pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gözaltına aldığı 4 Filistinli gazetecinin gözaltı sürelerini bir hafta daha uzattı.

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İsrail, Filistinli 4 gazetecinin gözaltı sürelerini uzattı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Ramallah kentinde gözaltına alınan basın mensubu Ala er-Rimavi, Muhammed Alvan, Kuteybe Hamdan ve Husni Abdulcelil'in gözaltı sürelerinin 7 gün daha uzaltıldığı belirtildi.

İsrail askerleri, geçen pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Lübnan merkezli Al-Quds televizyonunda serbest muhabirlik yapan 4 gazeteciyi gözaltına almıştı.

Cemiyet, İsrail'in Ofer Cezaevi'nde tutulan Ala er-Rimavi'nin, "işini yaptığı için" gözaltına alınmasını protesto amacıyla, gözaltına alındığı günden bu yana açlık grevi yaptığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, Filistinli gazeteci, gözaltı
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