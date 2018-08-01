İsrail güçleri geçen ay 28 Filistinli gazeteciyi yaraladı

Gazetecileri Destekleme Komitesi’nin raporuna göre, İsrail güçleri geçen ay büyük çoğunluğunu abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip edenlerin oluşturduğu 28 Filistinli gazeteciyi yaraladı.

Rapora göre, İsrail güçlerinin saldırılarında yaralanan Filistinli gazetecilerin 17'sinin Gazze'de, 11'nin ise işgal altındaki Batı Şeria'da görev yaptığı belirtildi.

İsrail'in geçen ay Filistinli gazetecilere yönelik 90 hak ihlali yaptığı vurgulanan raporda, 7 Filistinli gazetecinin ise İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Hapishanelerde tutulan Filistinli gazeteci sayısı 27'ye yükseldi

Gözaltına alınan gazetecilerden ikisinin işkenceye maruz kaldığına dikkat çekilen raporda, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli gazeteci sayısının 27'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail güçleri, Pazartesi günü Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 4, bugün de Nablus kentine bağlı Zavata Köyü'nde 1 Filistinli gazeteciyi gözaltına almıştı.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip ettikleri sırada İsrail askerlerinin gerçek mermilerine hedef olan Filistinli gazeteci Yasir Murteca ve Ahmet Ebu Hüseyin Nisan ayında şehit düşmüştü.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde ayrıca 18'i çocuk, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 150'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

Kaynak: AA