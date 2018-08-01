Siber saldırı nedeniyle daktiloya döndüler

BBC'nin haberine göre, Matanuska-Susitna'da kötücül bir yazılım, kasabanın e-posta ve afet yönetim sunucularıyla dahili sistemlerini devre dışı bıraktı.

Kasaba yönetiminin sözcüsü, personelin şu anda resmi yazışmalar için daktilo kullandığını, fatura ve makbuzların da elle yazıldığını söyledi.

Kötücül yazılımın, Windows 7 ve 10 kullanılan 500 masaüstü bilgisayar ile 120 bilgisayar sunucusunun neredeyse tamamını etkilediği kaydedildi.

Kasaba yönetiminin telefonla giriş kapısı kart sistemlerine de saldırıldığı, tüm sistemlerin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Kaynak: AA