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Rusya Ermenistan'daki durumdan "endişeli"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın tutuklanmasıyla gelişen olaylardan endişe duyduklarını söyledi.

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Rusya Ermenistandaki durumdan &quot;endişeli&quot;

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lavrov, Ermenistan'da 1 Mart 2008'deki protestolar sırasında çıkan olaylar nedeniyle anayasal düzeni ihlal etmekle suçlanan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'a yönelik tutuklama kararını değerlendirdi.

Ermenistan'da Mayıs ayında yaşanan siyasi krizin, taraflar arasında uzlaşmaya varılarak çözülmesini memnuniyetle karşıladıklarını hatırlatan Lavrov, "Rusya olarak tarafların uzlaşmayla çözüme ulaşması sonrasında, yeni yönetimin bu uzlaşmacı tutumu sürdüreceğini umuyorduk" diye konuştu.

Rusya'nın, bir müttefiki olarak Ermenistan'da daima istikrardan yana olduğunu anlatan Lavrov, "Ancak yaşanan son gelişmeler nedeniyle endişe duymamak imkansız. Ermenistan'da yeni hükümetin davranışlarıyla söyledikleri çelişiyor. Yine de sürecin yapıcı bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz" dedi.

Erivan mahkemesi geçen hafta aldığı kararla, Ermenistan'da 1 Mart 2008'de 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan protestolar sırasında çıkan olaylar nedeniyle Koçaryan'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Koçaryan ise, suçlamaların sahte delillerle desteklendiğini savunarak, ülkede yapılacak parlamento seçimlerine katılımının engellenmeye çalışıldığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: tutuklama kararı, rusya, Ermenistan, robert Koçaryan
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