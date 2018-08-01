Çin'den ABD'nin ticaret baskısına tepki: İşe yaramayacak

Donald Trump yönetiminin, ticaret politikası alanında taviz almak için üzerinde baskı kurmaya çalıştığı Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirmeye hazırlandığı haberleri üzerine Çin, ABD'nin ticareti engelleyen yeni adımlar atması halinde misilleme yapacağını açıkladı.

"ABD'nin ticaret baskısı işe yaramayacak"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, başkent Pekin'de bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin ticaret baskısının işe yaramayacağını ve Pekin'in ticaret sorunlarını çözmek için her zaman diyaloğu desteklediğini söyledi.

Gümrük vergisini artırma tasarısı, kamunun görüşüne açıldıktan birkaç hafta sonra devreye alınabiliyor. Ancak gündeme getirilmesi dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret anlaşmazlığında gerilimin artacağına işaret ediyor.

Gümrük vergisi getirilecek ürünler arasında gıda, kimyasallar, çelik, aluminyum ve tüketici ürünleri var.

Beyaz Saray'ın gümrük vergileriyle ilgili planının ayrıntılarını bugünden itibaren açıklaması bekleniyor.

Vergilerin artırılması iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle getirilecek yüzde 10'luk ek gümrük vergisini, Pekin hükümeti üzerindeki baskıyı artırmak için yüzde 25'e yükseltmeyi planladığı iddia edilmişti.

ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR), Trump'ın 18 Haziran'da verdiği talimat doğrultusunda hazırladığı 5 bin Çin menşeli ürünün bulunduğu listede deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar pek çok çeşitte ürün yer alıyor.

ABD-Çin ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirdi.

ABD yönetimi ayrıca 22 Mart'ta Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar değerindeki bini aşkın Çin menşeli ürüne iki aşamalı olarak yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı bu karara cevaben, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerinde ürüne daha yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Takvimler 6 Temmuz'u gösterdiğinde ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

Çin yönetimi, Trump'ın tüm tehditlerine rağmen ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının "anında yürürlüğe girdiğini" duyurdu.

Kaynak: Reuters