İran Meclisi'nden Cumhurbaşkanı Ruhani'ye soru önergesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 80 milletvekilinin sunduğu soru önergesini bir ay içinde yanıtlamak zorunda.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, meclis, Ruhani'den hükümetin döviz piyasası ve ürünlerin fiyatını kontrol etme konusundaki başarısızlığı, bankacılık ambargoları, işsizliğin düşürülememesi, ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artışa ilişkin sorulara cevap vermesini isteyecek.

Çalışma Bakanı hakkında gensoru

Çalışma Bakanı Ali Rebii hakkında verilen gensoru önergesi de bu sabah mecliste kabul edilmişti.

Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Ali Asgar Yusufnejad, mecliste yaptığı konuşmada, Rebii'nin 10 gün içinde kendisini mecliste savunması gerektiğini ifade etmişti.

Meclisten Ruhani'ye "ekonomi ekibini değiştir" çağrısı

İran'da 200 milletvekili dün Cumhurbaşkanı Ruhani'ye açık mektup yazarak, ekonomideki kötü gidişattan sorumlu oldukları gerekçesiyle Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Çalışma Bakanı Rebii'nin görevden alınmasını istemişti.

Tahran milletvekili Ebulfazl Suruş, görevden alınmamaları halinde söz konusu isimlerin meclis tarafından azledileceğini duyurmuştu.

İran'daki ekonomik kriz

İran'ın Meşhed kentinde geçen aralık ayında ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan, ardından birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay da başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

Kaynak: AA