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Çin’deki tuz gölü artan sıcaklıklar nedeniyle renk değiştirdi

Çin'in kuzeyi Shanxi'de bulunan binlerce yıllık tuz gölü, son günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte parlak renklere büründü.

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Çin'in kuzeyindeki Shanxi şehrinde sıcaklıkların artmasıyla parlak renklere bürünen binlerce yıllık tuz gölü, güzel görüntüler oluşturdu.

Tuz gölü yatağı ve suyun son günlerde rengarenk bir görünüm almasının nedeni, yoğun miktardaki su yosunları ve sıcak hava koşullarında hızlı bir şekilde çoğalan tuzlu su karidesleri.

Farklı tür su yosunları değişik renklere sahip olabiliyor. Su yosunlarının renkleri yoğunluklarına ve ışıktan etkilenmelerine bağlı olarak da değişebiliyor.

Ayrıca bu su yosunlarının renkleri sıcaklığın artmasına bağlı olarak daha canlı bir hale gelebiliyor.

Göl, 132 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Göl aynı zamanda dünyadaki üç büyük sodyum sülfat iç tuz gölünden biri. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: tuz gölü, çin, su yosunlar, tuzlu su karidesleri
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