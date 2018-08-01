Ryanair uçağında cep telefonu bataryası patladı, tahliye edilen yolcular birbirini ezdi

Barselona'da Ryanair uçağında, kalkış öncesi bir cep telefonu bataryası patladı.

Panik yaşayan yolcular, korkuyla kendilerini dışarı atmaya çalıştı.

Tahliyenin tek bir kapıdan gerçekleştirilmesi nedeniyle uçaktan yolcuların çıkışı sırasında izdiham yaşandı. Yolcular birbirini ezdi.

Ryanair eleştirilerin hedefi oldu

Avrupa'nın en ucuz havayolu şirketleri arasında yer alan İrlanda havayolu şirketi Ryanair ise eleştirilerin hedefi oldu.

Yolcular, görevlilerin yeterince ilgilenmediğini ve tüm çıkışları kullanıma açmaması sebebi ile izdiham yaşandığını söyledi.

Ryanair, çalışanlarının "çalışma koşullarının iyileştirilmesi" isteğiyle greve gitmeleri nedeniyle zor günler geçiriyordu.

Kaynak: TRT Haber