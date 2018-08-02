Endonezya'da 10 binden fazla kişi yerlerinden oldu

Endonezya'nın turistik adası Lombok'da meydana gelen 6.4 büyüklüğünde depremde binden fazla ev hasar gördü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselirken, 10 binden fazla kişinin yerlerinden oldu.
Yerlerinden olanlar geçici sığınaklara yerleştirildi.
Evinin hasar gördüğünü aktaran Amak Wilni, evlerini yeniden inşa edebilmeleri için hükümetten yardım beklediklerini söyledi.
300 binden fazla kişi yaralandı
Depremde 300 binden fazla kişi de yaralandı. Endonezya ordusu ve toplum gönüllüleri, kazazedelerin evlerini temizlemeye çalışıyor.
Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı, hasar gören evlerin sayısını hesapladıktan sonra fon dağıtılacağını açıkladı.
Kaynak: İHA