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Endonezya'da 10 binden fazla kişi yerlerinden oldu

Endonezya pazar günü meydana gelen 6.4 büyüklüğünde depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede 10 binden fazla kişi yerlerinden oldu.

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Endonezyada 10 binden fazla kişi yerlerinden oldu

Endonezya'nın turistik adası Lombok'da meydana gelen 6.4 büyüklüğünde depremde binden fazla ev hasar gördü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselirken, 10 binden fazla kişinin yerlerinden oldu.

Yerlerinden olanlar geçici sığınaklara yerleştirildi. 

Evinin hasar gördüğünü aktaran Amak Wilni, evlerini yeniden inşa edebilmeleri için hükümetten yardım beklediklerini söyledi.

300 binden fazla kişi yaralandı

Depremde 300 binden fazla kişi de yaralandı. Endonezya ordusu ve toplum gönüllüleri, kazazedelerin evlerini temizlemeye çalışıyor.

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı, hasar gören evlerin sayısını hesapladıktan sonra fon dağıtılacağını açıkladı.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Endonezya, Endonezya Deprem
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