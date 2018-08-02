Suriye'de 1 ayda 887 sivil katledildi

SNHR, Suriye'de yaşamını yitirenlere ilişkin temuz ayı raporunu yayımladı.

Ağın raporunda, Esed rejiminin geçen ay 684 sivili katlettiği bilgisine yer verildi.

Esed rejimine hava desteği sağlayan Rus güçlerinin saldırılarında ise geçen ay 6 sivilin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın ise 11 sivili öldürdüğü belirtildi.

DEAŞ 1 ayda 85 sivili öldürdü

Terör örgütü DEAŞ 85 sivili öldürürken, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında ise 10 sivil can verdi.

Raporda, geçen ay askeri muhaliflerin 9, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın 2, kimliği belirsiz tarafların ise 79 sivili öldürdüğü kaydedildi.

547 sivil işkenceden yaşamını yitirdi

SNHR, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 547 sivilin işkenceden hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Raporda 2018'in başından itibaren 693 sivilin işkenceyle öldürüldüğü 675'inin Esed rejimi tarafından yapıldığı belirtildi.

8 yılda 13 bin 692 sivil işkence edilerek öldürüldü

SNHR, Suriye'deki krizin başladığı Mart 2011'den Ağustos 2018'e kadar 13 bin 692 sivilin işkence edilerek öldürüldüğüne de dikkati çekti.

Suriye'deki sivillerin korunmasına çağrı yapılan raporda, sorumluların yargılanması istendi.

Kaynak: AA