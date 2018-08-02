Avrupa Birliği'nden Zimbabve'ye "sakin olun" çağrısı

Zimbabve'de hafta başında yapılan seçimin sonuçlarını protesto eden göstericilerle askeri güçler arasında çıkan çatışmalarda 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Avrupa Birliği'nden (AB) ülkeye sakin olma çağrısı geldi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS), "silahlı çatışmaların ve şiddet olaylarının yaşanmasının birçok insanın hayatını tehlikeye attığını, sakinliğin sağlanması için protestocuların hukuka uygun idare edilmesini rica ettiklerini" belirtti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, seçimlerin rekabetçi olması, seçim kampayaları sırasında siyasi özgürlüklere saygı duyulmasına karşın, Avrupa Birliği gözlemcilerinin gerçek anlamda bir oyun alanının bulunmadığını vurguladı.

Zimbabve'de neler yaşandı?

Zimbabve Seçim Komisyonu'nun, meclis seçimlerinde çoğunluğu Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi'nin (Zanu-PF) kazandığını duyurması ancak devlet başkanlığı seçim sonuçlarını hala açıklamaması, muhalifleri sokağa dökmüştü.

Polisin müdahalesinin yeterli olmaması sonrası askeri kuvvetler sokaklara inip göstericileri dağıtmaya başlamıştı. Protestocular ile askeri güçler arasında çıkan çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters