Esed ve Rusya Suriye'nin güneybatısında 281 sivili öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve Rusya’nın gerginliği azaltma bölgeleri kapsamındaki Dera ve Kuneytra illerine 15 Haziran - 30 Temmuz tarihlerinde düzenlediği saldırılarda 281 sivili öldüğünü açıkladı.

SNHR, Esed rejimi ve destekçilerinin geçen ay Dera'da muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek amacıyla başlattığı saldırılara ilişkin rapor yayımladı.

Raporda Esed rejiminin, Rusya’nın hava desteği ile 15 Haziran ile 30 Temmuz arasında ülkenin güneybatısındaki Dera ile Kuneytra bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 84’ü çocuk, 63’ü kadın toplam 281 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Diğer yandan SNHR'nin, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği "katliam" olarak nitelenen saldırılara ilişkin yayımladığı raporda, Suriye-Rusya koalisyonunun, düzenledikleri hava saldırılarında 12 katliam yaptığı, aynı zamanda 25 yaşam merkezini (sağlık ocağı -sivil savunma- okul- hastane) hedef aldığı kaydedildi.

Esed rejiminin düzenlediği hava saldırılarında, 862 varil bombasının kullandığını belirtilen raporda, bu saldırıların 340 bin sivilin yerinden edilmesine neden olduğu kaydedildi.

Raporda, Öte yandan terör örgütü DEAŞ’in kontrolündeki Yermuk bölgesinden muhaliflerin denetimindeki bölgelere düzenlenen topçu saldırısının bin 220 ailenin yerinden edilmesine ve 4 kişinin yaşamın yitirmesine neden olduğu aktarıldı.

Suriye'deki sivillerin korunmasına çağrı yapılan raporda, sorumluların yargılanması istendi.

Rejim güçleri ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik kara operasyonu başlatmıştı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Kaynak: AA