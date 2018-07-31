Polonya’ya kaçak yollarla girmeye çalışan 8 Türk yakalandı

Bieszczady Sınır Koruma Birimi’nden yapılan açıklamada geçtiğimiz hafta sonu Polonya sınır muhafaza görevlilerinin Polonya’ya kaçak giriş yapan 8 Türk vatandaşını yakaladığı bildirildi.

Buna göre Polonya Sınır Muhafaza görevlileri ilk olarak Polonya-Ukrayna sınır geçişinin mümkün olduğu Kroscienko Sınır Kapısı yakınlarında 20, 21, 23 yaşlarında 3 Türk vatandaşını yakaladı.

Bu kişilerin bir gruba ait olabileceğinden şüphelenen görevliler bölgedeki aramalarını yoğunlaştırdı.

Helikopter desteğiyle saatler süren arama neticesinde Polonya sınır muhafaza görevlileri Krosczenko köyünde Polonya plakalı bir minibüste bulunan 5 Türk ile minibüsü kullanan bir Ukraynalıyı yakaladı.

6 ila 10 bin dolar ödeme yaptılar

Yaşları 20 ile 36 arasında değişen bu 5 Türk’ün de diğer 3 Türk vatandaşı gibi Polonya’ya kaçak giriş yaptıkları belirlendi.

Türkler yapılan sorgularında Avrupa Birliği sınırını geçebilmek için kaçakçılara 6 ila 10 bin dolar ödeme yaptıklarını itiraf etti.

Ukrayna'ya sınır dışı edildiler

Polonya üzerinden Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya’ya geçmeyi hedeflediklerini belirten 8 Türk işlemlerinin tamamlanmasının ardından geri kabul anlaşması gereği yasal olarak bulundukları Ukrayna’ya sınır dışı edildi.

Polonya’da üniversite okuyan, Türkleri yasa dışı şekilde Polonya’nın iç kısımlarına götürmeye çalışan 21 yaşındaki Ukraynalı da devlet sınırını yasa dışı şekilde geçmeye yardımcı olmaktan hakkında işlem yapıldıktan sonra sınır dışı edildi.

Kaynak: AA