Meksika'da 31 bini aşkın kişi cinayete kurban gitti

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INEGI) raporuna göre, Meksika'da cinayete kurban gidenlerin sayısının 2016 yılında 24 bin 554 olduğu ve bu sayının 2017'de yüzde 27 arttığı belirtildi.

Geçen yılki cinayet oranlarının 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktığı vurgulandı.

INEGI'nin detaylı verileri elde etmek için morglar ve sicil kayıtlarını incelediği kaydedildi.

Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyor

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da, bu yılın ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliği'nin (SNSP) raporuna göre, 2018’in ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitmişti.

Kaynak: AA