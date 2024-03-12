Az Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.03.2024 15:10

İsrail bugüne kadar Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen 400'den fazla Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırılarda şuana kadar 400'den fazla kişi öldü, yaklaşık 1300 kişi yaralandı.

İsrail bugüne kadar Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen 400'den fazla Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri bir kez daha hedef almasına tepki gösterdi.

"İsrail, bu gibi saldırılarla, Filistin halkına yönelik aç bırakma politikasını derinleştirmekte ısrarcı olduğunu gösteriyor. İşgal güçlerinin aç bırakma politikası, soykırım ve etnik temizlik suçlarının yanı sıra öncelikli bir planıdır." ifadesini kullanan Maruf, İsrail'in bugünkü saldırısıyla beraber kuzeyde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu toplam ölü sayısının 400'ü geçtiği, 1300 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Maruf, İsrail'in uluslararası toplumu dayatmalarına boyun eğdirmeye çalıştığını, ateşkes ve bölgeye yeterli insani yardımların girişi konusunda ciddiyetsiz olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, bu sabah Gazze Şeridi'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 7 kişi ölmüş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun, 29 Şubat'ta da Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef alması sonucu 118 kişi öldürülmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail'in 158 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
Paşinyan: Ermenistan'ın toprakları dışında emellerimiz olmamalı
15:40
Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu için istenen belgeleri tamamladık
14:51
İsrail'in 158 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi
14:55
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
14:37
İsviçre'nin Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
14:29
Bakan Bolat, Almanya ve İngiltere'de iş insanlarıyla bir araya gelecek
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da su kuyusu açtı, gıda yardımı dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da su kuyusu açtı, gıda yardımı dağıttı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan nöbetinde ramazan
Mavi Vatan nöbetinde ramazan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ