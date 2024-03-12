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Dünya
AA 12.03.2024 14:02

Airbnb, mülklerin iç mekanlarında güvenlik kameralarını yasakladı

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan ABD merkezli Airbnb, ev sahiplerinin iç mekanlarda güvenlik kamerası kullanmasını tamamen yasakladığını bildirdi.

Airbnb, mülklerin iç mekanlarında güvenlik kameralarını yasakladı

Airbnb tarafından yapılan açıklamada, şirketin güvenlik kameralarına ilişkin politikasında güncelleme yapıldığı belirtildi.

Airbnb'deki yer alan tüm konaklama ilanlarında iç mekan güvenlik kameralarının yasaklandığının bildirildiği açıklamada, dış mekan kameraları ve diğer cihazların kullanımına ilişkin daha kapsamlı kurallar getirildiği ifade edildi.

Daha önce, rezervasyondan önce belirtildiği ve açıkça görülebildiği sürece oturma odaları veya koridorlar gibi ortak alanlarda güvenlik kameralarının kullanılmasına izin veriliyordu.

Şirketin yeni politikasına göre, 30 Nisan'dan itibaren sadece kapı zilleri gibi dış mekan kameralarına izin verilecek.

Açıklamada, güvenlik kamerasına ilişkin kuralların sıkılaştırılmasının Airbnb’deki listelenen konaklama yerlerinin küçük bir bölümünü etkileyeceği vurgulandı.

Daha önce uluslararası basında, Airbnb misafirlerinin konaklama yerlerinde güvenlik kameraları bulduklarında şaşırdıkları yönünde haberler çıkmıştı.

Açıklamada, 30 Nisan'dan sonra şirketin yeni politikasının ihlali durumunda konaklama yerlerinin veya ev sahibi hesaplarının platformdan kaldırılabileceği de vurgulandı.

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