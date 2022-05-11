Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Bire kentinde 21 yaşındaki bir Filistinliyi gerçek mermiyle doğrudan kalbinden vurduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, kalbinden yaralanan genç hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarına göre Bire kentindeki Psagot Yahudi yerleşim birimi yakınlarında yer alan Cebel Tavil Mahallesi'nde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri, olaylara gerçek mermi kullanarak müdahale etti.

İsrail ordusu henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.