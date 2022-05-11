Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü
[Fotoğraf: AA]
İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda vurulan Filistinli bir genç hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Bire kentinde 21 yaşındaki bir Filistinliyi gerçek mermiyle doğrudan kalbinden vurduğunu açıkladı.
Açıklamaya göre, kalbinden yaralanan genç hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarına göre Bire kentindeki Psagot Yahudi yerleşim birimi yakınlarında yer alan Cebel Tavil Mahallesi'nde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri, olaylara gerçek mermi kullanarak müdahale etti.
İsrail ordusu henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.
Etiketler: Batı Şeria İsrail
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