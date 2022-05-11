Suriye'deki iç savaştan dolayı milyonlarca sivile ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriye topraklarında uluslararası yardım kuruluşları ve Türk STK'ların finansmanıyla başlattığı briket ev projesi hızla ilerliyor.

[Fotoğraf: AA]

Proje kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgelerinde briket evler inşa ediliyor.

Briket ev projesi, Türkiye'nin desteğiyle kurulan yerel meclisler öncülüğünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Okul, hastane, park ve camiler de bulunacak

Yatay ve dikey olarak inşa edilen evler, 1 1 ve 2 1 olarak tasarlanıyor.

Toplu konut projeleri olarak yapılan briket evler, güvenli bölgelerde yeni kentler olarak gün yüzüne çıkacak.

[Fotoğraf: AA]

Bu kentlerde okul, hastane, oyun parkları ve camiler de bulunacak.

[Fotoğraf: AA]

Ülkenin kuzeyinde inşası devam eden briket evler havadan görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]