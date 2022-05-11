Arnavutluk’ta iktidar karşıtı söylemleri ile sıkça gündeme gelen Cumhurbaşkanı İlir Meta’nın görev süresi 24 Temmuz’da doluyor.

Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçildiği ülkede, yeni cumhurbaşkanı 5 tur oylama sonucunda belirlenecek. İlk tur oylama 16 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

140 sandalyeli mecliste ilk 3 turda milletvekillerinin 3'te 2'sinin oyu, 4'üncü ve 5'inci turlarda ise salt çoğunluk aranıyor. Anayasaya göre her tur oylamanın birer hafta arayla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Azil kararını anayasa mahkemesi iptal etti

2017 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten İlir Meta, geçen yıl nisan ayında gerçekleşen parlamento seçimlerinin ardından meclis tarafından görevinden azledilmişti.

Aynı zamanda eşi olan muhalefet liderini aleni bir şekilde destekleyen Meta, iktidar partisine karşı halkı ayaklanmaya çağırmıştı.

Tarafsız davranmayarak anayasaya aykırı hareket ettiği gerekçesiyle meclisin cumhurbaşkanı hakkında aldığı azil kararı, Arnavutluk Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.