Irak'ın Erbil kentine bağlı Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, sabah saatlerinde İran tarafından Berbizin Yaylası'na topçu saldırısı düzenlendiğini,can kaybı olmadığını söyledi.

İran: Terörist grubu vurduk



İran devrim muhafızları sözcüsü de bölgedeki silahlı terörist grubun hedef alındığını, sınırı geçmeye çalışan 5 militanın da gözaltına alındığını duyurdu.



İran, zaman zaman terör örgütü kabul ettiği İ-KDP'nin Irak sınırları içerisindeki silahlı varlığını gerekçe göstererek bölgeyi top atışına tutuyor.



İ-KDP, 1991'den bu yana KDP ve KYB'nin kendilerine verdiği kamplarda konuşlanıyor.