Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran Irak'ın sınır bölgesini vurdu
[Fotoğraf: TRT Haber]
İran, Irak'ın Erbil kentine bağlı sınır bölgesini top atışlarıyla vurdu. Tahran, terörist bir grubun hedef alındığını duyurdu.
Irak'ın Erbil kentine bağlı Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, sabah saatlerinde İran tarafından Berbizin Yaylası'na topçu saldırısı düzenlendiğini,can kaybı olmadığını söyledi.
İran: Terörist grubu vurduk
İran devrim muhafızları sözcüsü de bölgedeki silahlı terörist grubun hedef alındığını, sınırı geçmeye çalışan 5 militanın da gözaltına alındığını duyurdu.
İran, zaman zaman terör örgütü kabul ettiği İ-KDP'nin Irak sınırları içerisindeki silahlı varlığını gerekçe göstererek bölgeyi top atışına tutuyor.
İ-KDP, 1991'den bu yana KDP ve KYB'nin kendilerine verdiği kamplarda konuşlanıyor.
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