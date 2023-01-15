Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ramallah'ın kuzeyindeki Silvad beldesi yakınında işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde "İsrail askerlerinin Silvad beldesinin batı girişinde gerçek mermiyle yaraladığı 45 yaşındaki Filistinlinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği" belirtilirken, görgü tanıkları da "İsrail askerlerinin sözlü tartışmaya girdiği Filistinliyi aracından zorla indirerek yakın mesafeden ateş ettiğini" aktardı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise "bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin İsrail ordusunda herhangi bir can kaybına neden olmadan etkisiz hale getirildiğini" kaydetti.

İsrail makamlarından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2023'ün başından bu yana İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 13 oldu.