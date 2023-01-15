Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun dün Dnipro kentindeki 9 katlı apartmana düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısının 20'ye yükseldiğini bildirdi.

Timoşçenko, hayatını kaybedenlerin arasında bir çocuğun da bulunduğunu kaydetti.

Enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Timoşçenko, sabaha kadar 6 çocuğun enkazın altından kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Timoşçenko, olayda 73 kişinin yaralandığını, saldırının düzenlendiği binada 400'e yakın sivilin yaşadığını belirtti.

Rus ordusunun Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında biri çocuk 12 kişinin öldüğü, 73 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Zelenskiy'den saldırıya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin 14 Ocak akşamı Dnipro'ya düzenlediği saldırıya tepki göstermişti.

Saldırıda 9 katlı apartmanın yıkıldığını belirten Zelenskiy, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.

Ortak ülkeleri Ukrayna'ya silah desteği vermeye çağıran Zelenskiy, Rus saldırılarının durdurulmasının sadece cephede mücadele verilerek mümkün olduğunu söylemişti.

Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin 14 Ocak'ta ülkesine fırlattığı 30'a yakın füzeden 20'den fazlasının Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetmişti.

- Rus güçleri Kiev'e de saldırı düzenlemişti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Dnipro semtinde 14 Ocak'ta sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti.

Kiev'in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtmişti.

Ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlenen Rus füze saldırılarında enerji altyapısı da hasar aldığı için özelikle Harkiv ve Kiev bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelmişti.