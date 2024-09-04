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Dünya
Haaretz 04.09.2024 08:50

İsrail askeri: ABD olmasa Gazze savaşı birkaç aydan uzun süremezdi

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrail hava kuvvetlerinden üst düzey bir yetkiliyle görüşerek ABD'nin Gazze savaşındaki rolünü gözler önüne serdi.

İsrail askeri: ABD olmasa Gazze savaşı birkaç aydan uzun süremezdi

İsminin ve görevinin açıklanmaması koşuluyla konuşan asker, ABD yardımı olmasa İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşı birkaç aydan fazla sürdüremeyeceğini söyledi.

Özellikle havacıların Washington yardımı olmaksızın çok zor durumda kalacağını belirtti.

Kaynak, İsrail Hava Kuvvetleri'nin başta ABD olmak üzere başka ülkelere yönelik bağımlılığını azaltmak için bomba, füze ve diğer silahların üretimini artırmak üzere harekete geçtiğini de bildirdi.

ABD'den İsrail'e tam destek: Bitirin onları
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Haaretz bu yöndeki bir çabanın sonuç vermesinin yıllar süreceğini hatırlatırken havacıların kullandığı ekipmanların çoğunun ABD'nin askeri yardımı sayesinde İsrail'e götürüldüğünü de aktardı.

Biden yönetimi Gazze'ye yapılan soykırımla birlikte, her yıl yapılan 3,8 milyar dolarlık yardımın haricinde İsrail'e 14 milyar dolarlık askeri destekte bulundu. Ayrıca hava savunma sistemleri için de ilaveten 500 milyon dolar gönderildi.

Ancak İsrail'in sivillerin de öldürüldüğü kanlı operasyonlarını sürdürmesi, ateşkes konusundaki isteksizliğiyle birleşince uluslararası kamuoyundan tepki görmesine neden oluyor. Bu da yardımların ve silah satışlarının sorgulanması anlamına geliyor.

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