Hayvanat bahçesinin altında 2 bin yıllık mezarlar bulundu

Çin'in Xinhua Haber Ajansı, Nisan-Temmuz 2024 arasında keşfedilen antik mezarların 2 bin 100 yılı aşkın bir tarihi kapsadığını bildirdi. Bu mezarlar, Çin’in zengin tarihine ışık tutan önemli bulgular içeriyor.

Han Hanedanı'ndan Tang Hanedanı'na kadar çeşitli dönemlere ait mezarlar

Keşfedilen 4 mezar, MÖ 206'dan MS 220'ye kadar süren Han Hanedanı'na, 8 mezar MS 265'ten 589'a kadar devam eden Kin ve Güney Hanedanları'na, 15 mezar ise MS 618'den 907'ye kadar hüküm süren Tang Hanedanı'na ait. Ayrıca, 120'den fazla mezar, MS 1368 ile 1911 arasında Çin'i yöneten Ming ve Çing Hanedanları dönemine tarihleniyor.

Araştırmacılar, Çin Cumhuriyeti (1912-1949) dönemine ait 48 mezar taşı da keşfetti. Bu döneme ait mezarlar, modern Çin'in ilk yıllarını yansıtan önemli tarihi belgeler olarak değerlendiriliyor.

Mezar alanları düzenli ve iyi planlanmış

Ming ve Çing Hanedanları’ndan kalan mezarların düzenli bir aralıkla yerleştirilmiş olması, bu alanın iyi organize edilmiş bir mezarlığın parçası olduğunu gösteriyor. Düzenli mezar yerleri, farklı çağlarda yaşamış insanların kültürel ve sosyal yapılarına dair önemli bilgiler sunuyor.

Kazılarda ortaya çıkarılan değerli eserler

Son kazı alanında, yaklaşık 1300 metrekarelik bir bölgede 200'e yakın çömlek parçası, porselen, bronz, yeşim taşı ve boncuk süslemeler gibi önemli arkeolojik eserler bulundu. Bu eserler, Çin’in sosyal, siyasi, ekonomik ve ideolojik yapısındaki değişimlere dair ipuçları sunabilir.

Doğu Kin ve Güney Hanedanları'na ait önemli keşifler

Kazılar sırasında neredeyse hiç zarar görmemiş 10 metre uzunluğunda bir Doğu Kin Hanedanı (MS 317-420) mezarı ortaya çıkarıldı. Bu mezar, o döneme ait en büyük ve en iyi korunmuş mezar olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Güney Hanedanları dönemine ait, kimliği henüz belirlenmemiş bir çifte ait olduğu düşünülen bir ortak mezar da keşfedildi.

Araştırmacılar, bu keşiflerin, Kin ve Güney Hanedanları’ndaki inşaat teknolojilerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını umuyor. Guangzhou’da Altı Hanedan Dönemi’ne ait mezarların şekilleri, aşamaları ve cenaze törenleriyle ilgili geleneklerin bu keşiflerle daha ayrıntılı olarak ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.