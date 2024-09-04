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Dünya
Guardian 04.09.2024 07:45

Yeni Zelanda, uluslararası ziyaretçiler için turist vergisini üç katına çıkarıyor

Yeni Zelanda, turistler için giriş ücretlerini neredeyse üç katına çıkarma kararı aldı. Hükümetin bu açıklaması, turizm sektöründen eleştiriler aldı ve yüksek verginin ziyaretçi sayısını düşüreceği iddia edildi.

Yeni Zelanda, uluslararası ziyaretçiler için turist vergisini üç katına çıkarıyor
[Fotograf: AP]

Hükümet, 1 Ekim'den itibaren uluslararası ziyaretçi ve doğa koruma ile turizm ücretlerinin 35 NZ$'dan 100 NZ$'a (61.85 dolar) yükseltileceğini duyurdu.

Bu artışın, turistlerin Yeni Zelanda'yı ziyaret ederken kamu hizmetleri ve yüksek kaliteli deneyimlere katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Avustralyalılar ve Pasifik ülkelerinden gelenler muaf

Avustralyalılar ve birçok Pasifik ülkesinden gelen ziyaretçiler bu vergiden muaf tutulacak. Ancak, dünyanın birçok popüler turizm destinasyonu gibi Yeni Zelanda da turistlerin doğal çevreye olan etkileriyle mücadele ediyor. Turist sayısının fazlalığı nedeniyle altyapı yetersiz kalmış durumda. 35 dolarlık ücret Temmuz 2019'da uygulanmaya başlanmıştı ancak bu, ziyaretçilerle ilgili maliyetleri karşılamak için yeterli olmadı.

"Yeni Zelanda hala çekici bir destinasyon"

Hükümet, ücretin rekabetçi olduğunu ve Yeni Zelanda'nın hala çekici bir destinasyon olarak görülmeye devam edeceğini söyledi. Turizm Bakanı Matt Doocey, uluslararası ziyaretçilerin yüksek değerli doğa koruma alanlarına ve biyolojik çeşitliliği destekleyen projelere katkıda bulunduğunu belirtti.

Ancak Yeni Zelanda Turizm Endüstrisi Birliği, daha yüksek ücretlerin ziyaretçileri caydıracağını düşünüyor.

Bir zamanlar Yeni Zelanda'nın en büyük ihracat kalemi olan turizm sektörü, COVID-19 pandemisi sırasında uygulanan sınır kapanmalarından sonra hâlâ toparlanmaya çalışıyor.

Birliğin CEO'su Rebecca Ingram, “Yeni Zelanda’nın turizmdeki toparlanması dünya genelinin gerisinde kalıyor ve bu durum küresel rekabet gücümüzü daha da zayıflatacak” dedi.

Geçen yıl Yeni Zelanda’yı ziyaret eden turist sayısı 3,2 milyonu aşarken, bu sayının 1,3 milyonunu Avustralyalı turistler oluşturdu.

ABD, Çin, İngiltere, Hindistan, Güney Kore ve Almanya’dan gelen turistler de en çok etkilenecek pazarlar arasında yer alıyor. Bu ülkelerden geçen yıl toplamda bir milyon turist ziyaret gerçekleştirdi.

Stats NZ verilerine göre, 30 Haziran’da sona eren yıl için seyahat ihracatı gelirleri 14,96 milyar NZ$ olarak kaydedildi. Bu, pandemi öncesine göre yüzde 5’lik bir düşüşe işaret ediyor. Ziyaretçi sayıları, sınır kapanmalarından önceki seviyelerin yaklaşık yüzde 80’inde seyrediyor.

Vize maaliyetleri de artırıldı

Ayrıca Yeni Zelanda hükümeti, ziyaretçi vizelerinin maliyetlerini de artırdı ve bölgesel havaalanlarına ek ücret getirilmesi önerisi bulunuyor

"Üç katlı bir darbe"

NZ Havaalanları CEO’su Billie Moore, bu durumu “sektörümüz için ekonomik toparlanmaya engel olan üç katlı bir darbe” olarak nitelendirdi.

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