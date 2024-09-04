Columbia Üniversitesi'nde yeni dönem Gazze için destekle başladı

Dönemin ilk günü, kampüs kapılarında toplanan göstericiler bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Polis, en az iki kişinin gözaltına alındığını belirtirken, gösterilerin genel olarak "barışçıl" olduğunu kaydetti.

Protestocular, Filistin yanlısı sloganlar atarak Columbia Üniversitesi’nin ünlü demir kapılarının önünde daireler çizerek yürüdü. Öğrenciler ve personel, kampüse girebilmek için kimlik kontrolleri sırasında protestoları izledi.

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CBS News'e göre, kampüs içindeki en büyük olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Low Memorial Kütüphanesi'nin önündeki Alma Mater heykeli, protestocular tarafından kırmızı boya ile boyandı. Bölge kapatılarak temizlik ekibi çalışmalara başladı.

Geçen akademik yıl, New York Polis Teşkilatı'nın, kampüsün meydanını ele geçiren Filistin yanlısı bir grubu dağıtmasıyla sona ermişti. Öğrenciler, kısa süreliğine bir akademik binayı işgal etmiş ve polis müdahalesiyle 100’den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. Bu olayların ardından okul, mezuniyet törenini iptal etmişti.

Geçtiğimiz ay, bu olaylar sırasında Columbia Üniversitesi’nin başkanı olan Minouche Shafik, polis müdahalesine izin verdiği için istifa etti.

“Dolarlarımızla ölen Filistinlileri hatırlayın”

Filistin yanlısı protestocular, öğrencilere, geçen yıl neden protesto ettiklerini hatırlamaları gerektiğini söylediler. Dağıttıkları bildirilerde, “Yeni eğitim yılı heyecanınızı bir kenara bırakıp, dolarlarımızla ölen Filistinlileri hatırlayın” ifadelerine yer verdiler.

Columbia Üniversitesi sözcüsü Samantha Slater, BBC’ye yaptığı açıklamada protestolara değinmeden, yeni dönemde üniversitenin "öğretim, bilgi üretme ve geliştirme misyonuna odaklandığını" ve güvenli bir kampüs ortamını sağlamayı amaçladığını ifade etti.