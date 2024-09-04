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Dünya
AA 04.09.2024 07:07

Ukrayna’da hükümet yeniden yapılanıyor: Bakanlar istifa etti

Ukrayna'da büyük bir hükümet değişikliği beklenirken, en az altı üst düzey yetkili, görevlerinden istifa etti. İstifa edenler arasında silah üretiminden sorumlu stratejik endüstriler bakanı da bulunuyor. Bu değişiklikler, iktidar partisinin parlamentodaki lideri David Arakhamia'nın kabinenin yarısının değişeceğini duyurmasının ardından gerçekleşti.

Ukrayna’da hükümet yeniden yapılanıyor: Bakanlar istifa etti
[Fotoğraf: GettyImages]

Görevlerinden ayrılanlar arasında stratejik endüstriler bakanı Alexander Kamyshin, adalet bakanı Denys Maliuska, çevre koruma bakanı Ruslan Strilets, başbakan yardımcıları Olha Stefanishyna ve Iryna Vereshchuk, ve Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu başkanı Vitaliy Koval yer alıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin üst düzey danışmanlarından Rostyslav Shurma da cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

Zelenskiy'den yeniden yapılanma mesajı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, bu değişikliklerin Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sonuçları elde etmesi için gerekli olduğunu belirterek, hükümetin bazı alanlarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile gelecek ay yapacağı görüşme öncesinde hükümette yeniden yapılanma hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

Muhalefet tepkili

Muhalefet milletvekili Iryna Gerashchenko, hükümet değişikliklerini eleştirerek, "Bu, bakanları olmayan bir hükümet ve tek çoğunluğu olmayan bir parlamento. İktidarın göz ardı ettiği bir entelektüel ve kadro kriziyle karşı karşıyayız," dedi.

Ayrıca, bir birlik hükümeti kurulması çağrısında bulunarak, Zelenskiy'nin siyasi ekibinin iktidardaki etkisinin sona ermesi gerektiğini savundu.

Ukrayna: Rusya'nın Poltava saldırısında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 271'e çıktı
Ukrayna: Rusya'nın Poltava saldırısında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 271'e çıktı

Rusya’nın Poltava saldırısı

Değişikliklerin duyurulduğu gün, Rusya’nın Poltava kentine düzenlediği saldırıda 51 kişi hayatını kaybederken, 271 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya'nın bu saldırının bedelini ödeyeceğini belirtti ve Batı’dan daha fazla hava savunma sistemi talep etti.

Daha önceki değişiklikler

Zelenskiy, Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı tam ölçekli işgalden bu yana hükümetini birçok kez yeniden yapılandırdı.

Geçen yıl Mayıs ayında, savunma bakanı Oleksii Reznikov’u yolsuzluk skandalları nedeniyle görevden almış, bu yılın başında ise Kiev'in en üst düzey komutanı Valerii Zaluzhnyi’yi görevden uzaklaştırmıştı.

Beş bakanlık pozisyonu, 2023 başlarında boşalmış durumda ve hala doldurulmayı bekliyor.

Zelenskiy’nin ilk cumhurbaşkanlık dönemi Mayıs 2024’te sona erecekti, ancak sıkıyönetim altında görevine devam ediyor.

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