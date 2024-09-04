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Dünya
BBC 04.09.2024 07:34

Kuraklık sular altındaki Yunan köyünü ortaya çıkardı

Yunanistan'da kuraklık nedeniyle Mornos Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi, 40 yıl önce sular altında kalan Kallio köyünün kalıntılarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

Kuraklık sular altındaki Yunan köyünü ortaya çıkardı

On yıllardır sular altında kalan Yunan köyü Kallio’nun kalıntıları, rekor sıcaklıklar nedeniyle baraj suyunun çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

Kallio köyünün sakinleri, 40 yıl önce başkent Atina'ya su sağlayan Mornos Barajı’nın inşası için evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak son aylardaki kuraklık, barajdaki su seviyesinin dramatik bir şekilde düşmesine ve köydeki evlerin ve bir okulun kalıntılarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Kallio’nun eski sakinlerinden Yorgos Iosifidis, "Babamın iki katlı evinin birinci katını ve hemen yanında kuzenlerimin evinden kalanları görebiliyorsunuz" diyerek AFP'ye duygularını paylaştı.

Köyde yaklaşık 80 ev, bir kilise ve bir okul bulunuyordu.

Diğer barajlarda da su seviyeleri azaldı

Yunanistan, bu yıl tarihin en sıcak Haziran ve Temmuz aylarını yaşarken, Mornos Barajı’ndaki su seviyeleri yüzde 30 oranında azaldı.

Atina’yı besleyen diğer barajlarda da önemli düşüşler kaydedildi.

"Suyu israf etme lüksümüz yok"

Yunan yetkililer, bölgedeki 3.7 milyon kişiye su tasarrufu çağrısında bulundu.

Başbakan Kyriakos Mitsotakis, su kaynaklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, "Daha az suyumuz olacağını bildiğimiz bir dönemde suyu israf etme lüksümüz yok" dedi.

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