NASA, Starliner'daki "tuhaf sesleri" açıkladı

Boeing, 2 ertelemenin ardından 5 Haziran'da 2 NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti.

Starliner uzay aracıyla haziranda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giden Butch Wilmore, NASA'nın Houston ekibiyle iletişime geçerek Starliner'dan "tuhaf sesler" geldiğini söylemişti.

Artık kesilen olağandışı seslerin, uzay aracını UUİ'ye bağlayan ses sistemindeki sorunlardan kaynaklandığı belirtildi.

Hafta sonu astronot Butch Wilmore, Starliner aracının "tuhaf" diye tanımladığı ürkütücü bir titreşim sesi çıkardığını bildirmişti. Görev kontrolörlerinden sesi incelemelerini ve bir açıklama bulabilirlerse rapor etmelerini istemişti.

Şimdiyse uzay ajansı bir çözüm bulduğunu ve "gürültü ve geri beslemenin yaygın" olduğunu söylüyor.

Wilmore, Starliner'ı haziranda kısa bir test görevi için UUİ'ye uçuran iki astronottan biri. Ancak uzay aracı fırlatma öncesinde, sırasında ve sonrasında sorunlarla karşılaştı ve bu sorunlar o kadar endişe verici hale geldi ki, o ve meslektaşı Suni Williams şimdi şubatta bir SpaceX aracı tarafından geri getirilmeyi beklemek zorunda kalacak.

Wilmore, uzay aracının açıklanamayan sesler çıkarmaya başladığını bildirdiğinde bu, Starliner'ın daha da fazla sorun yaşıyor olabileceğine işaret etti.

Uzay ajansından yapılan açıklamada, "Boeing'in Starliner uzay aracındaki bir hoparlörden gelen ve UUİ'deki NASA astronotu Butch Wilmore tarafından duyulan titreşim sesi kesildi" dendi.