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Dünya
AA 29.05.2024 08:01

ABD'den İsrail'e tam destek: Bitirin onları

İsrail’in Refah’taki katliamına uluslararası alanda tepki yağarken ABD tutumunu sürdürüyor. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı sivil can kaybından üzüntü duyduğunu açıklamakla yetindi. ABD’nin eski BM Büyükelçisi Haley ise İsrail’e giderek bombaların üzerine “bitirin onları” yazdı.

ABD'den İsrail'e tam destek: Bitirin onları

ABD yönetiminden İsrail’in Refah’taki katliamı hakkında yine çelişkili açıklamalar geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jhon Kirby, İsrail’in tam soruşturma yürütmesinden memnun olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller ise İsrail’in henüz ön soruşturmayı bitirdiğini tam soruşturmaya başlayacağını söyledi.

Miller, İsrail’in meşru hedefi ortadan kaldırdığını ama bu sırada çadırlarda yangın çıktığını iddia etti.

Kirby, Refah’ta olanlara gözlerini kapamadıklarını, ABD'nin kaygılarını İsrail'e ilettiklerini söyledi.

İsrail'in ABD'nin kırmızı çizgisini aşmadığını savundu.

Gazze’ye atılacak bombanın üzerine “bitirin onları” mesajı

Washington’un İsrail’i aklama çabası sürerken, ABD siyasetinin meşhur isimlerinden birinin yer aldığı kan donduran bir fotoğraf karesi servis edildi.

ABD’de başkan yardımcılığı için ismi geçenlerden Nikki Haley İsrail’e gitti. Gazze’ye atılacak bombalardan birinin üzerine “bitirin onları” yazdı.

 


 

ABD’nin eski BM Büyükelçisi ve eski Güney Carolina Senatörü Nikki Haley İsrail Lübnan sınırında bir askeri tesise giderek İsrail’e desteği yineledi.

Burada bombaların üzerine "Bitirin Onları" yazdı, ABD ile İsrail arasına kalp işareti çizdi.

ABD’de Biden yönetimi ve Kongre İsrail’e tam desteği devam ediyor.
 

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