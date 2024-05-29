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Dünya
AA 29.05.2024 07:15

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için BM'ye çağrıda bulundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için BM'ye çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'i kınayan haberleri kişisel hesabından alıntılayan Petro, Filistin'e destek paylaşımlarında bulunuyor.

Petro, 28 Mayıs'taki paylaşımında ise İsrail'in Refah'ta "katliam" yapmaya devam ettiğini belirtmişti.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.

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