Açık 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2024 06:01

İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'nun ABD ile anlaşmazlığının ülkeye zarar verdiğini söyledi

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi arasındaki anlaşmazlığın ülkenin güvenliğine ve dış ilişkilerine zarar verdiği uyarısında bulundu.

İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'nun ABD ile anlaşmazlığının ülkeye zarar verdiğini söyledi

Lapid, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid, "Netanyahu ile ABD yönetimi arasındaki aleni anlaşmazlık devletin güvenliğine ve İsrail'in dış ilişkilerine zarar veriyor, bu bir ulusal sorumluluk eksikliğidir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, New York'ta gazetecilere, "Gazze'de masumların öldürülmesinin İsrail'e uluslararası desteği azaltılabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Netanyahu da Biden'ın açıklamasına cevaben ABD kamuoyunda İsrail'e yönelik desteğin yüksek devam ettiğini söylemişti.

Harvard Harris Poll anketinde, ABD kamuoyunun İsrail'e desteğinin yüzde 82 çıktığına işaret eden Netanyahu, "Bu bizim saldırılarımıza zafere kadar devam etmemize yardımcı olacak." yorumunu yapmıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Netanyahu
Sıradaki Haber
Kolombiya'da toplu mezarda 1086 kişiye ait kalıntılar bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:09
Diyarbakır'da beton direğe çarpan araç hurdaya döndü
06:53
İki Meksikalı belediye başkanı adayı aynı kasabada birkaç saat arayla öldürüldü
06:48
İstanbul'u sis kapladı
06:44
Fransız film yıldızı Alain Delon’un evinde 72 silah ele geçirildi
06:44
BM: Gazze'de nüfusun dörtte biri kıtlığın eşiğinde
06:35
Fransız siyasilerden "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" diyen Macron'a tepki
Irak'ta pazar yangını: Yüzlerce dükkan küle döndü
Irak'ta pazar yangını: Yüzlerce dükkan küle döndü
FOTO FOKUS
TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
TRT Genel Müdürü Sobacı Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ