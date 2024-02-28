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Dünya
AA 28.02.2024 06:00

Kolombiya'da toplu mezarda 1086 kişiye ait kalıntılar bulundu

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, toplu mezarda çöp torbaları içinde 1086 kişiye ait kalıntılar bulundu.

Kolombiya'da toplu mezarda 1086 kişiye ait kalıntılar bulundu

Ulusal basında çıkan habere göre, Cucuta kentindeki merkez mezarlıkta kazı yapan görevliler toplu mezar tespit etti.

Yapılan incelemelerde 4 bin çöp torbasının içinde 1086 kişiye ait kalıntılar olduğu belirlendi.

Kayıp Kişileri Arama Birimi (UBPD) ve Özel Barış Yargısından (JEP) yapılan açıklamada, bulunan insan kalıntılarının "büyük ihtimalle" çatışma döneminde kaybolan kişilere ait olduğu kaydedildi.

JEP Yargıcı Maria del Pilar Valencia da açıklamasında, durumun "dehşet verici" olduğunu ve kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, Cucuta'daki kalıntıların kaybolan kişilere ait olduğunu belirterek, "Bu, Kolombiya halkının maruz kaldığı toplu katliamın göstergesi gibi duruyor." ifadesini kullandı.

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