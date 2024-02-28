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Dünya
AA 28.02.2024 02:26

BM'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve gıda güvencesizliğinin oluşturduğu riskler tartışıldı

Cezayir’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, soykırımla yargılanan işgalci güç İsrail’in Gazze’deki nüfusa karşı açlığı savaş aracı olarak kullandığını söyledi.

BM'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve gıda güvencesizliğinin oluşturduğu riskler tartışıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Silahlı Çatışmada Sivillerin Korunması" başlığı altında Gazze'de gıda güvencesizliğinin oluşturduğu riskler tartışıldı.

Toplantıda konuşan Bendjama, Gazze’de insanların İsrail bombaları altında "anında yok olmak" ile "açlıktan dolayı acı verici bir ölüme katlanmak" arasında seçim yapmak zorunda bırakıldığını vurgulayarak, "Bugün İsrail işgalci gücü, insanı yardıma muhtaç Gazze nüfusunun tamamına karşı açlığı savaş aracı olarak kullanıyor" dedi.

Bendjama, İsrail’in sivil nüfusa karşı "açlığı" kullanmasının uluslararası hukuku açıkça ihlal olduğuna dikkati çekerek, bununla Gazze halkını, umudunu ve onurunu yitirerek şiddete, asayişin bozulmasına itmek niyetini taşıdığının altını çizdi.

İsrail’in Gazze’de devam eden saldırılarının "Hamas"a yönelik savaş olmadığını belirten Bendjama, "Bu, Filistinli sivil halka yönelik kolektif bir cezalandırmadır. Sessizliğimiz, Filistin halkının öldürülmesine ve aç bırakılmasına izni veriyor. Bu Konsey buna karşı acil olarak harekete geçmelidir" ifadesini kullandı.

"Gazze benzeri görülmemiş bir insani felakete sürüklendi"

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun da Gazze’de 4 aydan fazla süren saldırılarda 30 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Gazze benzeri görülmemiş bir insani felakete sürüklendi. Gazze'de milyonlarca insan sevdiklerini kaybetmenin acısını yaşarken defalarca zorla yerinden edildikten sonra hala güvenli bir barınak bulamıyor" dedi.

Jun, Gazze’de başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillerin sürekli ölüm, açlık ve hastalık tehdidiyle karşı karşıya olduklarına işaret ederek, "Bütün bu olup bitenler Gazze'de uluslararası hukuku, uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal etmekte, insan ahlakı ve vicdanının sınırlarını aşmaktadır" şeklinde konuştu.

Uluslararası topluma sivilleri korumak ve daha büyük bir insani felaketi önlemek için harekete geçmesi çağrısında bulunan Jun, "yapay engeller"den dolayı Gazze’ye insani yardımların da ulaştırılamadığını kaydetti.

Toplantıda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood da İsrail’i mevcut koşullar altında Refah’a yönelik büyük bir kara saldırısı yapmaması gerektiği konusunda uyardıklarını belirterek, "İsrail'e, insani yardımların güvenli şekilde yerine ulaşması için çatışma prosedürlerini iyileştirmesi çağrısını sürdürüyoruz" demekle yetindi.

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