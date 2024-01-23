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Dünya
AA 23.01.2024 13:55

İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 220 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 220'ye yükseldi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 220 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AFP]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte Tulkerim, Nablus, Ramallah, Kudüs , El-Halil ve Beytüllahim kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 220'ye ulaştığı kaydedildi.

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İsrail Gazze'de 25 bin 490 kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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