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Dünya
AA 23.01.2024 13:20

İsrail ordusu: Han Yunus'u kuşattık

İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki en büyük yerleşim bölgesi olan Han Yunus'u kuşattığını açıkladı.

İsrail ordusu: Han Yunus'u kuşattık
[Fotograf: AFP]

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve geçen ay başında "savaş bölgesi" ilan ettiği Han Yunus'a yönelik saldırılarını artırdı.

"Savaş bölgesi" ilanının ardından Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, son günlerde bölgeyi havadan, karadan ve denizden yoğun şekilde bombalıyor.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içerisinde İsrail güçlerinin geniş çaplı saldırılar düzenlediği ve Han Yunus'un kara birliklerince kuşatıldığı ileri belirtildi.

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Saldırılar nedeniyle Filistinliler zorunlu göç ediyor

Gazze'nin güneyindeki en büyük yerleşim yeri olan Han Yunus, daha önce İsrail'in saldırıları nedeniyle kuzey bölgelerinden göç etmek zorunda kalan on binlerce Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail saldırılarının son günlerde Han Yunus'ta saldırılarının yoğunlaştırması nedeniyle bölgedeki Filistinliler göç etmek zorunda kalıyor. Han Yunus'taki binlerce Filistinli yeniden yollara düşerek Refah bölgesine doğru göç ediyor.

Zorunlu göçlerle nüfusu 4 kat artarak 1,2 milyona ulaşan Refah bölgesindeki zor şartların Han Yunus'tan gelenlerle birlikte daha da içinden çıkılmaz hale geleceği belirtiliyor.

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İsrail saldırılarından önce Gazze'de nüfus yoğunluğu en az bölge olan Refah'ta yapılaşma da oldukça az. Bu nedenle yerlerinden edilen on binlerce Filistinliler derme çatma çadırlardan oluş kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

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