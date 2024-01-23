Açık -2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.01.2024 03:32

BM: Gazze'de her saat 2 anne öldürülüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de ölenlerin sayısının 25 bini geçtiğine dikkati çekerek, "Her saatte 2 anne öldürülüyor" açıklamasında bulundu.

BM: Gazze'de her saat 2 anne öldürülüyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Gazze'de aşırı kalabalık hastanelerin bomba altında olduğunu ifade eden Griffiths, evlerin enkaza dönüştüğünü kaydetti.

Griffiths, güvenli olan alanların tehlikeli alanlara dönüştüğünü aktardı.

"Mezalimde azalma yok"

"7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik mezalimde azalma yok" ifadesini kullanan Griffiths, Gazze'de her saatte 2 annenin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu biliniyor. Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
ABD'de seçmene Biden'ın sahte ses kaydı gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:59
D-100'de seyir halindeki otomobil yandı
03:44
SEC hesabının ele geçirilmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı
03:39
Mısır: İsrail'in Philadelphia Koridoru'nu işgali ikili ilişkileri tehdit eder
03:28
ABD'de seçmene Biden'ın sahte ses kaydı gönderildi
02:29
THY uçakları denetimlerden başarıyla geçti
02:05
Türkiye'nin Gazze diplomasisi devam ediyor
Çamlıbel kış güzelliği ile hayran bırakıyor
Çamlıbel kış güzelliği ile hayran bırakıyor
FOTO FOKUS
Ömer Ali 15 ameliyatla hayata tutundu
Ömer Ali 15 ameliyatla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ