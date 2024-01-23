Hamas'tan "İsrail ateşkes teklif etti" iddialarına yanıt: Resmi teklif ulaşmadı

ABD'de bir haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail’in Hamas’a yeni bir “ateşkes” teklifinde bulundu.

Tel Aviv yönetiminin Hamas’ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze’ye saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulandı.

"Hamas daimi ateşkes istiyor"

Bu iddialar sonrasında Hamas'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Hamas’ın Medya Sorumlusu Kilani, "Resmi teklif ulaşmadı. Hamas daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor" dedi.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.