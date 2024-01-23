İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'dan "Lübnan’ın iç kesimlerine saldırı" iması

Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’i ziyaret eden Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüştüğünü duyurdu.

Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Lecornu ile görüşmesinde Fransa’nın İsrail’e verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile Gazze’deki gelişmeleri görüştüğünü belirten Gantz, İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırında gerilimin tırmanma ihtimalini değerlendirdiklerini ifade etti.

Gantz, görüşmede, “Vatandaşlarımıza yönelik tehdidi ortadan kaldırmak ve Hizbullah’ı sınırdaki beldelerden uzaklaştırmak için geniş çapta Lübnan topraklarının derinliklerine doğru ilerlemek zorunda kalacağımız bir aşamaya yaklaştığımızı belirttim.” ifadesini kullandı.

Gantz’ın ifadelerine ilişkin Lübnan hükümeti veya Hizbullah’tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana ikinci kez İsrail’i ziyaret ediyor.

Lecornu, süresi belirtilmeyen bir ziyaret kapsamında geldiği İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmüştü.

Gallant, Lecornu ile görüşmesinin ardından, “Hizbullah'ın tek taraflı ateşkes yapması durumunda dahi İsrail, kuzeyde yaşayan vatandaşlar evlerine güven içinde dönene kadar saldırıya devam edecek.” demişti.

Netanyahu da Lecornu ile görüşmesinde, Lübnan sınırındaki durumu ele almış ve İsrail’in kuzeydeki hedeflerine "diplomatik veya başka yollarla" ulaşacağını savunmuştu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ilk defa İsrail askerlerinin karadan Lübnan'ın iç kesimlerine yönelik saldırı hazırlığı öne çıkıyor.

Çatışmalarda şu ana kadar 166 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.