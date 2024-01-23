NASA paylaştı: Axiom-3 ekibi şu ana kadar uzayda hangi deneyleri yaptı?

Bugün dünyanın dört bir yanından 11 astronot ve kozmonot Uluslararası Uzay İstasyonunda birlikte yaşıyor ve çalışıyor. Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı dört Ax-3 astronotu, iki haftalık ikili operasyonlara başlayarak Cumartesi günü yedi Expedition 70 mürettebatıyla buluştu, deneylere başladı.

Ax-3 mürettebatı, pazartesi gününe bilim ve medya etkinlikleriyle dolu bir programla başlamadan önce hafta sonunu uzay istasyonu sistemleri ve acil durum prosedürleri hakkında bilgi edinerek geçirdi.

NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'nun sosyal medya hesabından Axiom-3 ekibinin şu ana kadar yaptığı deneyleri paylaştı.

Türk astronot Alper Gezeravcı, uzay aracı yaşam destek sistemlerini sürdürmenin ve Dünya'daki mahsul verimini artırmanın yollarını arayan bir uzay botanik deneyi üzerinde çalıştı.

Ax-3 Komutanı Michael López-Alegría, Pilot Walter Villadei'ye katıldı ve mikro yerçekiminin, Dünya'da ve uzayda sağlığı iyileştirmek için Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların biyokimyasını nasıl etkilediğini inceledi. İkili daha sonra uzaydaki mürettebatı ve Dünya'daki insanları korumak için kanser hastalıklarını önlemeyi ve tahmin etmeyi amaçlayan bir çalışma için örnekleri bir floresan mikroskobuna yerleştirdi.

Astronot Marcus Wandt, iyonize gaz, nötr gaz ve mikron boyutlu parçacıklardan oluşan düşük sıcaklıktaki gaz karışımlarını gözlemleyerek plazma fiziğini araştırdı.

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