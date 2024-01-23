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Dünya
AA 23.01.2024 10:45

ABD'de sınır görevlilerinin Meksika sınırındaki jiletli telleri kesmesine izin verildi

ABD Yüksek Mahkemesi, sınır devriyesi görevlilerinin, görevlerini yerine getirebilmek amacıyla Texas eyaletinde Meksika sınırına yerleştirilen jiletli telleri kesebileceğine hükmetti.

ABD'de sınır görevlilerinin Meksika sınırındaki jiletli telleri kesmesine izin verildi
[Fotograf: İHA]

NBC News'ün haberine göre, mahkeme, Joe Biden yönetiminin, Texas'ta eyalet yönetiminin Meksika sınırından yasa dışı göçmenlerin ABD'ye geçmesini önlemek için yerleştirdiği jiletli tellere federal görevlilerin müdahale edebilmesine ilişkin talebini 4'e karşı 5 oyla kabul etti.

Böylece, sınır devriyesi görevlilerinin, "görevlerini yerine getirebilmeleri için" jiletli telleri kesmesine izin verildi.

Biden yönetimi, "Texas yönetiminin, sınır devriyesi görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olduğu" gerekçesiyle görevlilerin jiletli telleri keserek diğer tarafa geçebilmelerine izin verilmesini talep etmişti.

Uygulama tepki görüyordu

Texas Valisi Greg Abbott, düzensiz göçmenlerin ülkeye geçmesini önlemek için sınıra jiletli tel çekilmesine onay vermişti.

Sınırda düzensiz göçmenlere yapılan kötü muamele, ülkenin Demokrat kanadından büyük tepki görmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, olayla ilgili sosyal medya platformu X'te, "Eğer doğruysa bu iğrenç, barbarca ve yanlıştır." ifadesini paylaşmıştı.

Texas'ın Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro da Twitter'da dikenli tel bariyerleri için "ölüm tuzakları" benzetmesi yaparken, ABD hükümetinin duruma müdahale etmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Vali Abbott'un yanında çalışan bir görevlinin, askerlere "sınırdaki nehirden gelen düzensiz göçmenlerin tekrar nehre doğru itilmesi ve su verilmemesi" yönünde emirler verdiği savunulmuştu.

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