Açık 0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.01.2024 10:17

ABD, karşı açıklamalarına rağmen Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşmeye olumlu baktığını savundu

ABD, iki devletli çözüme ulaşmadan İsrail'i tanımayacaklarına ilişkin açıklamalarına rağmen Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusuna "olumlu" baktığını savundu.

ABD, karşı açıklamalarına rağmen Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşmeye olumlu baktığını savundu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirebilmesinin halen mümkün olduğunu savunan Kirby, "7 Ekim'den önce çok sıkı bir şekilde çalışıyorduk. Halen de sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Suudi Arabistan da dahil bölgedeki ortaklarımızdan olumlu geri dönüşler aldık." dedi.

Kirby, ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin iki devletli çözüme ulaşma konusunda ek fırsatlar ortaya çıkarabileceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Ocak'ta, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ve bunu ABD yönetimine bildirdiğini ifade etmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, CNN'e verdiği röportajda, ülkesinin Filistin devletinin kurulması için uygun bir yol açılmadan İsrail'i tanıyamayacağını ve Gazze'nin yeniden inşasına yardım etmeyeceğini söylemişti.

ETİKETLER
ABD Suudi Arabistan İsrail
Sıradaki Haber
Avustralya'da sağlık sigorta şirketinin verilerini çaldığı gerekçesiyle Rus vatandaşına yaptırım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
İsrail Cumhurbaşkanı: Dayanılmaz derece zor bir sabah
10:38
FETÖ'cü eski astsubaya 6 yıl hapis cezası
10:34
Yüksekova'da karla mücadele devam ediyor
10:37
CHP'den 'DEM Parti' açıklaması
10:26
Tüketici güven endeksi ocakta arttı
10:35
Karlıova'da 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı
Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 30'u tamamlandı
Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 30'u tamamlandı
FOTO FOKUS
Karlıova'da 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı
Karlıova'da 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ