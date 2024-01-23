Avustralya'da sağlık sigorta şirketinin verilerini çaldığı gerekçesiyle Rus vatandaşına yaptırım

ABC yayın kuruluşunun haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanlığı, 2022 sonunda Avustralya'da "Medibank" isimli sigorta şirketinin 9,7 milyon kişiyi kapsayan verilerinin çalınmasından "Aleksandr Ermakov" isimli Rusya vatandaşının sorumlu olduğunu ve bu kişiye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

"REvil" isimli Rus hacker grubunun mensubu olduğu belirtilen Ermakov'un, Avrupa, ABD ve İngiltere'de birçok veri ihlali olayına karıştığı aktarıldı.

İçişleri Bakanı Clare O'Neil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Medibank'ın hacklenmesi ülke olarak tecrübe ettiğimiz en yıkıcı hack olayıydı." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın en büyük sağlık sigortası şirketi Medibank, yaklaşık 10 milyon insanın çalınan verileri için suçluların 9,5 milyon dolar fidye istediğini iddia etmişti. Şirket bilgileri geri almak için fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

HIV, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gören, kürtaj yaptıran binlerce hastanın bilgilerini çalan bilgisayar korsanları, 9 Kasım 2022'den itibaren bu kişilerin tedavi bilgilerini karanlık ağa (dark web) yüklemişti.

Medibank CEO'su David Koczkar da bilgileri çalınan müşterilerine destek teklif ettiğini söylemişti.

Bilgisayar korsanlarının, kişisel tıbbi bilgileri yayımlaması, "Avustralya'da son zamanlardaki en kötü siber suçlardan biri" olarak tanımlanıyor.