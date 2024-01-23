Açık 0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.01.2024 09:47

Afganistan ve Pakistan arasındaki sınır kapısı günler sonra araç geçişine açıldı

Afganistan ve Pakistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı 11 gün sonra araçlara yeniden hizmet vermeye başladı.

Afganistan ve Pakistan arasındaki sınır kapısı günler sonra araç geçişine açıldı
[Fotograf: AA]

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Nangerhar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulbasir Zabuli konuyla ilgili basına açıklama yaptı.

Zabuli, sınır kapısının açılarak araç geçişleri için yeniden hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Taliban yönetimine bağlı Bakhtar haber ajansına konuşan Torkham Sınır Kapısı Komiseri Molla Abdulcabbar ise sabah saatlerinden itibaren sınır kapısından araçların geçiş yapmaya başladığını söyledi.

- Sınır kapısı 11 gün kapalı kaldı

Torkham Sınır Kapısı, araçların geçişleriyle ilgili yaşanan vize sorunu nedeniyle 12 Ocak'ta Pakistan tarafından kapatılmıştı ancak yayaların geçişi devam etmişti.

Sınır kapısının kapalı olması özellikle Afgan tüccarların ticaretine büyük zarar veriyor.

Pakistan ve Afganistan sınır bölgesinde yaşanan gerilim zaman zaman silahlı çatışmaya kadar varabiliyor. Bu nedenle kimi zaman Torkham Sınır Kapısı bir müddet kapalı kalıyor.

İki ülke arasında 2 bin 640 kilometrelik kara sınırında 18 geçiş noktası bulunuyor. Torkham ve Chaman (Spin Boldak), en yoğun sınır kapıları olarak öne çıkıyor.

Torkham Sınır Kapısı, en son 6 Aralık 2023'te kapatılmıştı.

ETİKETLER
Afganistan Pakistan
Sıradaki Haber
Japonya'da elektrik kesintisi: Hızlı tren seferleri durdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
İsrail Cumhurbaşkanı: Dayanılmaz derece zor bir sabah
10:38
FETÖ'cü eski astsubaya 6 yıl hapis cezası
10:34
Yüksekova'da karla mücadele devam ediyor
10:37
CHP'den 'DEM Parti' açıklaması
10:26
Tüketici güven endeksi ocakta arttı
10:35
Karlıova'da 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı
Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 30'u tamamlandı
Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 30'u tamamlandı
FOTO FOKUS
Karlıova'da 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı
Karlıova'da 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ