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Dünya
AA 23.01.2024 10:36

İsrail Cumhurbaşkanı: Dayanılmaz derece zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı: Dayanılmaz derece zor bir sabah
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, X sosyal medya platformundan dün Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gazze'de yaşanan çatışmaların son derece zorlu olduğunu belirten Herzog, öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Herzog, 21 askerin öldürülmesi nedeniyle bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" dile getirerek birlik çağrısı yaptı.

İsrail: Gazze'deki çatışmalarda 21 İsrail askeri daha öldü
İsrail: Gazze'deki çatışmalarda 21 İsrail askeri daha öldü

Savunma Bakanı Gallant'tan "zor ve acı verici bir sabah" açıklaması

Savunma Bakanı Yoav Gallant da 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gazze'den gelen haber nedeniyle bu sabahın kendileri için "zor ve acı verici" olduğunu söyleyen Gallant, öldürülen askerlerin ailelerine ve yakınlarına taziyetlerini iletti.

TIME dergisine göre İsrail, dünya çapında destek kaybediyor
TIME dergisine göre İsrail, dünya çapında destek kaybediyor

Gallant, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarının İsrail'in "gelecek on yıllar boyunca geleceğini belirleyeceğini" ileri sürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de 21 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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