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Dünya
AA 23.01.2024 12:25

İsrail Gazze'de 25 bin 490 kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 490'a, yaralı sayısı 63 bin 354'e yükseldi.

İsrail Gazze'de 25 bin 490 kişiyi öldürdü
[Fotograf: AFP]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 195 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 354 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 490'a, yaralı sayısının ise 63 bin 354'e yükseldiği ifade edildi.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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