İsrail Gazze'de 25 bin 490 kişiyi öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 195 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 354 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 490'a, yaralı sayısının ise 63 bin 354'e yükseldiği ifade edildi.