İsrail 109. günde, ablukası altındaki Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Gazze'nin Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde sığınmacıların kaldığı çadırları bombaladı.
Saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı.
İsrail uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Dahnun ailesinin evini vurması sonucu ölenlerin olduğu belirtildi.
İsrail güçleri, Gazze'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'na da şiddetli saldırılar düzenledi, güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde tarım arazilerini bombaladı.