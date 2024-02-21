Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.02.2024 16:57

İspanyol çiftçiler, Madrid'de traktörleriyle yolları kapattı

İspanya'da 6 Şubat'ta başlattıkları eylemler kapsamında başkent Madrid'de toplanan binlerce çiftçi, traktörleriyle yolları kapattı.

İspanyol çiftçiler, Madrid'de traktörleriyle yolları kapattı
[Fotograf: AA]

Madrid kent merkezine 5 ana yoldan girmek isteyen çiftçilere, Valiliğin kararıyla birçok noktada jandarma ve polis tarafından müdahale edildi.

Yaklaşık 600 traktörün sadece 50'sinin kent merkezine girişine izin verilirken, traktörleriyle kent dışarıda kalan çiftçiler, Madrid'in çevre yollarını trafiğe kapattı.

Çiftçiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Diğer yandan çiftçilerin kent merkezindeki toplanma yeri olan Bağımsızlık Meydanı (Plaza de la Independencia) ve çevresi sabah saatlerinden itibaren tamamen trafiğe kapatıldı.

Gösteri için Madrid'e gelen çiftçiler ile traktörleriyle meydana ulaşan çiftçiler, Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı binasına doğru yürümek istedi.

Ancak izin verilen yürüyüş güzergahı dışına çıkmak isteyen çiftçilere polis müdahale etti.

Gerek kent merkezinde gerekse çevre yollarda çıkan olaylarda gözaltına alınanlar oldu.

Madrid'de merkezde ve çevre yollarında bekleyen çiftçilerin eylemleri devam ediyor.

İspanyol çiftçiler: Sorunlarımız yeni değil, 45 yıldır devam ediyor

Gösteriye katılan çiftçilerden Amada Almeda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstediğimiz tek şey var o da adil ücretlendirme. Tarladan çıkan ürünümüze adil ücret ödenmesini istiyoruz. Cuenca'daki bir köyden geliyoruz. Bizim sorunlarımız yeni değil, 45 yıldır devam ediyor. Dedem zamanında da aynı problemler vardı ama artık yeter. Daha az vaat, daha çok eylem istiyoruz." dedi.

Çiftçi Julia Lopez ise tarladan çıkan ürünlerin fiyatlarının yükselmek zorunda olduğunu belirterek, "Bu şekilde devam edemeyiz. Hükümetin atacağı adımlar eylemlerimizin gidişatını belirleyecek." diye konuştu.

Çiftçiler, hükümetten vaat değil somut adım istiyor

Hükümetin sunduğu 18 maddelik önlem paketiyle ilgili vaatleri yeterli bulmayan çiftçiler, somut adım atılmasını istiyor.

Çiftçiler, "AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar gıda zincirinin kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini, çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini" talep ediyor.

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, Avrupa'daki çiftçilere yardım edilmesi, ortak tarım politikalarında bazı esnekliklerin getirilmesi veya bazı maddelerin geçici olarak askıya alınması konusunda Avrupa Birliği'nde girişimde bulunacaklarını açıklamıştı.

Hükümet, gıda zincirindeki ihlallerin denetimini güçlendirmek için devlete ait bir "Gıda Bilgi ve Kontrol Ajansı" kurulmasının da sözünü vermişti.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
Lübnan'da İsrail uçakları kaynaklı "sonik patlama" paniğe yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Bakan Şimşek: Ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek
17:19
İsrail Gazze'de 29 bin 313 kişiyi öldürdü
17:20
Altun: Milli Muharip Uçağımız KAAN bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde
17:10
İsrail ordusu: Lübnan'da Hizbullah'a ait 3 komuta merkezini vurduk
17:03
İngiltere'den Rus muhalif Navalnıy'ın öldüğü cezaevi yöneticilerine yaptırım kararı
16:56
Lübnan'da İsrail uçakları kaynaklı "sonik patlama" paniğe yol açtı
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
İzmir'de tüm taksilere haziran ayına kadar araç takip sistemi kurulacak
FOTO FOKUS
İsrail işgali Yahudi asıllı Filistin aktivistine İslam’ın yolunu açtı
İsrail işgali Yahudi asıllı Filistin aktivistine İslam’ın yolunu açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ